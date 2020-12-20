İki sene önce Nurdan Beşenler ile hayatını birleştiren 37 yaşındaki ünlü komedyenin yakın çevresine bebek beklediklerini müjdelediği öğrenil
İbrahim Büyükak, baba oluyor
20.12.2020 - 16:15 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve evde kendisini karantinaya aldığını duyuran İbrahim Büyükak’tan sevindirici haber geldi. di.
Etiketler : İbrahim Büyükak,
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