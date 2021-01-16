Doğu Demirkol’un hem yazıp yönettiği hem de başrolünde yer aldığı proje, üniversitede geçen uzun yıllarının ardından mezun olamadan okuldan atılma tehlikesi yaşayan Doğu’nun çaresiz olduğu kadar komik hayatını konu alıyor.
Doğu Demirkol hem oynayacak hem de yönetecek
16.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme: 16.01.2021 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BluTV’nin bu sezonun yeni dizisi Doğu ilk fragmanı ile izleyiciyle buluştu.
Etiketler : doğu demirkol,oyuncu,yönetmen,
760420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760420.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER