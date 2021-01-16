Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Demirkol’un hem yazıp yönettiği hem de başrolünde yer aldığı proje, üniversitede geçen uzun yıllarının ardından mezun olamadan okuldan atılma tehlikesi yaşayan Doğu’nun çaresiz olduğu kadar komik hayatını konu alıyor.