Milliyet’in haberine göre Kanal D'de Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar aralıksız 'Beyaz Show'u sunan ünlü şovmen Öztürk "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi.
'Beyaz Show' yeniden başlayacak
08.04.2021 - 14:30 | Son Güncelleme: 08.04.2021 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzun yıllar izleyici karşısına çıkan 'Beyaz Show’un sunucusu Beyazıt Öztürk, programın tekrar ekranlara dönmesiyle ilgili haberlere açıklık getirdi.
Etiketler : Beyaz Show,
780952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/780952.aspx
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