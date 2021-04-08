Milliyet’in haberine göre Kanal D'de Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar aralıksız 'Beyaz Show'u sunan ünlü şovmen Öztürk "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi.