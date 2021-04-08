Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyet’in haberine göre Kanal D'de Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar aralıksız 'Beyaz Show'u sunan ünlü şovmen Öztürk "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi.