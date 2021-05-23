Hürriyet’in haberine göre 1 milyon 250 bin TL teklif edilen ünlü şarkıcı, koronavirüs salgını sebebiyle bu teklifi reddetti. Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını dile getirdi.
Tarkan milyonluk anlaşmayı reddetti
23.05.2021 - 11:51 | Son Güncelleme: 23.05.2021 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi sürecini Almanya’da ailesi ile birlikte geçiren Tarkan’a Özbekistan’da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için teklif götürüldü.
Etiketler : tarkan,özbekistan,
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