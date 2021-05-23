Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’in haberine göre 1 milyon 250 bin TL teklif edilen ünlü şarkıcı, koronavirüs salgını sebebiyle bu teklifi reddetti. Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını dile getirdi.