Türkiye Gazetesi

İzzet Altınmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe’nin ölümü hem sanat camiasını hem de yakınlarını hüzne boğmuştu. Ali Murat Altunmeşe’nin cenazesi, Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii’nde namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Mersin’de bir program için bulunan Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oğlu oyuncu Ali Murat Altınmeşe (42), kaldığı apartmanın 11. katının balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Altınmeşe için bugün Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii’nde cenaze programı düzenlendi. Cenaze törenine babası İzzet Altınmeşe, annesi Müzeyyen Altınmeşe, kardeşi Fırat Altınmeşe, iş ve sanat camiasından isimler, yakınları ve sevenleri katıldı. Okunan duaların ardından kılınan cenaze namazı sonrası Altınmeşe’nin cenazesi omuzlar eşliğinde cenaze aracına taşındı. Altıntaş’ın cenazesi Göktürk Mezarlığına defnedildi.

Ali Murat Altunmeşe’nin cenazesi, Eyüpsultan Göktürk Merkez Camii’nde namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ALİ MURAT ALTINMEŞE KİMDİR?

Ali Murat Altunmeşe, 22 Nisan 1979’da Ankara’da doğdu. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. 2010-2013’te İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda “Karanlık İşler”, “Açıl Kafam Açıl” ve “At” oyunlarında rol aldı. Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği “İki Efendinin Uşağı”, “Çingeneler Gökyüzünde Yaşar”, “Sızı”, “Mevlana’dan Öyküler” ve “Üzgün Ağaçlar Ülkesi” adlı oyunlarda yer aldı. Ali Murat Altunmeşe ayrıca “Ali Baba ve 7 Cüceler”, “Bir Don Juan Öldürmek” filmleri ile “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

İzzet Altınmeşe’nin en acı günü! Oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti Usta sanatçı İzzet Altınmeşe aldığı acı haberle yıkıldı. Altınmeşe’nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin’de kaldığı binanın 12’nci katından atlayarak intihar etti. Acı haberle yıkılan İzzet Altınmeşe’ye yakınları tarafından destek mesajları peş peşe geldi.