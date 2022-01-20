Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın meşhur şarkısı "Anılar"dan esinlenerek hazırlanan "Anılar Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı eser, Etiler'de bir kafede gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.Tanıtımd akonuşan Sabah, "Dopdolu bir yaşantım oldu. Yani desek ki yarın ölsem gözüm arkada kalmaz." dedi.

"DOPDOLU BİR YAŞANTIM OLDU"

Usta sanatçının dostlarıyla bir araya geldiği programda Coşkun Sabah, AA muhabirine, İzmir'de yaşayan iki hayranının teklifi üzerine hayat hikayesini kitaplaştırma fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Dünyada pek çok sanatçının hayat hikayelerinin kaleme alındığını belirtti.

Yaşanmışlıkları düşünmenin kendisini duygulandırdığını ifade eden Coşkun Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yılları hayalimde tekrar yaşadım. Bazen hafızamı zorladım. Çünkü yıllar içerisinde insan unutabiliyor. Bu kitabı okuyanlar bir sanatçının dolu dolu hayatını okuyacaklar. Dopdolu bir yaşantım oldu. Yani desek ki yarın ölsem gözüm arkada kalmaz. 1980'li yıllarda sokakta yürüyemiyordum ben, şöhretin en tepesini de gördüm. Onun için her şeyi dolu dolu yaşadım. Bir daha dünyaya gelsem yine Coşkun Sabah olarak gelirim."

Selahattin Abidin ve Didem Abidin tarafından kaleme alınan kitapta fotoğraflar eşliğinde Coşkun Sabah'ın çocukluğundan bugününe yaşam öyküsüne yer veriliyor.

Coşkun Sabah çiftlikten kazanıp, müziğe yatıracak Eskişehir’de yumurta çiftliği kuran müzisyen Coşkun Sabah, 15 bin tavukla üretime başladı. İyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işe girdiğini ifade eden Sabah, yeni işine dair merak edilenleri anlattı.

Coşkun Sabah çiftçiliğe yöneldi Müzisyen Coşkun Sabah, yeni işini katıldığı Magazin Noteri programında duyurdu. Yumurta çiftliği kurduğunu açıklayan Sabah “Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik” ifadesinde bulundu.

Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah boşandı Şarkıcı Coşkun Sabah ile 19 yıllık eşi Ceyda Sabah, evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi.