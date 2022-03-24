Türkiye Gazetesi

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Emre Kınay’ın paylaştığı Fox TV’nin sevilen dizisi Son Nefesime Kadar, iddialı bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Uzun zaman sonra ekranlara dönen başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın kadroda yer alması dizinin devamını sağlayamadı. Reytinglerde çok düşük giden dizi dün akşam yayınlanan beşinci bölümüyle ekranlara veda etti.

5. BÖLÜMÜ İLE EKRANLARA VEDA ETTİ

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay, Begüm Birgören ve Rojda Demirer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyordu. Dizinin 5'inci bölümü ile ekranlara veda edeceği belirtiliyordu ancak dizinin hayranları son bölümü yeterli bulmadı. İzleyiciler dizinin final bölümünün yayınlamadan ekranlara veda ettiğini belirtip sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“BİZE YAPILAN BÜYÜK AYIP”

Öyle ki, bir izleyici, “Son Nefesime Kadar fragmanı çıktıkça, ayy yeter Mihri Mihri diyordum, sonra az biraz baktım, sardı. Bu ani ve havada kalan final izleyiciye, oyunculara büyük saygısızlık! Kanal mı, yapımcı mı suçlu bilemiyorum ama bize yapılan büyük ayıp!” diye yazdı. Bir başka izleyici ise paylaşımında “Final bölümü çekmelerine izin verseydiniz keşke. Dizi tutmamış olabilir ama bir sonu da hak ediyordu. Emeklere yazık olmuş” ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay sosyal medyadan duyurdu: Büyük kaza geçirdim, hasar kaldı Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay trafik kazası geçirdi. Bir süredir hastanede tedavisi süren oyuncu, üzen haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla verdi.

Reyting yarışına yenik düştü: Son Nefesime Kadar için final kararı Çarşamba akşamları FOX TV'de ekranlara gelen ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Emre Kınay'ın yer aldığı 'Son Nefesime Kadar' dizisi, reyting oranlarında beklenen başarıyı gösteremeyince final kararı aldı.