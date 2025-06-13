Alişan’dan dikkat çeken ‘boykot’ mesajı: "İblislerden elbet…"

Son dönemde sunduğu programla ekranlarda boy gösteren Alişan, Umre ziyaretinden paylaştığı fotoğrafla Filistin’e destek verdi. İsrail’e tepki gösteren ünlü şarkıcı, “Cuma günü bütün dualarımız Filistinli kardeşlerimize olsun İnşallah… Sizlerin elinden gelen Allah’a sığınmak, onları kahretsin diye dua etmek, mallarını boykot etmek…” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında evlendiği Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan "Alişan ile Hayata Gülümse" programıyla izleyici karşısına çıkan sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Umre ziyareti sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Alişan, Filistin’e destek mesajı verdi ve İsrail’e sert tepki gösterdi. Paylaşımında yaşanan zulme dikkat çeken sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

'BİZLERİN ELİNDEN GELEN ALLAH'A SIĞINMAK'

“60 küsur yıldır zulme uğrayan ve topraklarından zorla atılmak istenen; son 2 yıldır ise artık dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan, çocuk, yaşlı, kadın demeden silahsız ve masum insanların üzerine hiç acımadan bomba yağdıran katil İsrail... Bir tarafta, bırakın bu ateşi durdurmayı, insani yardımların bile oraya ulaşmasını engelleyen dünya… ‘Benim istediğim gibi bir dünya olana kadar herkesi öldürürüm, kimse bana ses çıkaramaz’ demeye kadar varan bir cüret... Bu cüreti maalesef, birlik olmayan ve bütün bunlara sessiz kalan devletler ile başta birlik olamayan Müslümanlar sayesinde buluyorlar. Bizlerin elinden gelen; Allah’a sığınmak, onları kahretsin diye dua etmek ve mallarını boykot etmektir. Bu mübarek Cuma günü biliyoruz ki Yüce Allah, bu yaptıklarının hesabını mahşerde bu iblislerden elbet soracaktır. Bu dünyada da hesap verdiklerini, cezalandırıldıklarını görelim inşallah... Bu mübarek Cuma günü, bütün dualarımız Filistinli kardeşlerimize olsun inşallah. Hayırlı Cumalar... ”

Alişan’ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.