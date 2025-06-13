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Yüz gerdirme operasyonu sonrası Cenk Eren’in son hali olay oldu: Eleştiri yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yüz gerdirme operasyonu sonrası Cenk Eren’in son hali olay oldu: Eleştiri yağdı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Cenk Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yüz gerdirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen, ünlü şarkıcının son haline yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, estetik operasyon geçiren isimler arasına adını yazdırmıştı. 58 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz yıl geçirdiği yüz gerdirme ameliyatının ardından son haliyle yeniden gündeme geldi.

Yüz gerdirme operasyonu sonrası Cenk Eren’in son hali olay oldu: Eleştiri yağdı - 1. Resim

Operasyon sonrası bir süre ödemli haliyle objektiflere yansıyan Eren, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. İyileşme sürecini tamamlamasının ardından paylaştığı son görüntüler ise hayranlarının beğenisini topladı.

Yüz gerdirme operasyonu sonrası Cenk Eren’in son hali olay oldu: Eleştiri yağdı - 2. Resim

Ocak 2025'te yaptığı bir paylaşımda estetikle ilgili konuşan sanatçı, “Bana dediler ki ‘Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?’ Cevap veriyorum: Böyle görünmek için. Saygılar, sevgiler” ifadelerini kullanmıştı.

Yüz gerdirme operasyonu sonrası Cenk Eren’in son hali olay oldu: Eleştiri yağdı - 3. Resim

Ancak beğenenlerin yanı sıra eleştirenler de oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Eski Cenk değilsin” ve “Hiç olmamış” gibi yorumlarda bulundu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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