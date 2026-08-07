Şarkıları, sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla müzik dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Ece Seçkin’den hayranlarını sevindiren bir haber geldi. 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan 34 yaşındaki şarkıcının bebek beklediği öğrenildi.

Özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, evliliklerinin ardından mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Çiftten gelen bebek haberi ise sevenlerini heyecanlandırdı.

ÜÇ BUÇUK AYLIK HAMİLE

Akif Yaman'ın haberine göre Ece Seçkin'in yaklaşık üç buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi. Böylece uzun süredir anne olma hayalini dile getiren ünlü şarkıcının bu isteğinin gerçeğe dönüştüğü belirtildi.

Seçkin'in hamilelik sürecini şimdilik sakin ve kontrollü bir şekilde geçirdiği ifade edilirken, ünlü şarkıcının sahne çalışmalarına da devam ettiği öğrenildi. Hayranlarıyla buluşmayı sürdüren Seçkin'in, doktorunun uçakla seyahat etmesini uygun bulmaması üzerine konser programlarına kara yoluyla gitme kararı aldığı öne sürüldü.

Ece Seçkin’den sevindiren haber! Anne olmaya hazırlanıyor

DOKTORU YASAK KOYDU

Doktorunun tavsiyesi doğrultusunda seyahat planlamasında değişikliğe gittiği öğrenilen Ece Seçkin'in, önümüzdeki dönemde şehir dışındaki konserlerine kara yoluyla ulaşım sağlayacağı belirtildi. Şarkıcının çalışma programını sağlık durumuna göre düzenlediği ve sahne performanslarını da kontrollü şekilde sürdürdüğü belirtildi.

İlk kez anne olmaya hazırlanan Ece Seçkin cephesinden ise hamilelik iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ece Seçkin’den sevindiren haber! Anne olmaya hazırlanıyor

DAHA ÖNCE ANNE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan son dönemde verdiği kilolarla da gündeme gelen Ece Seçkin, daha önce katıldığı röportajlarda annelik isteğini dile getirmişti. Şarkıcı, uygun zamanda çocuk sahibi olmayı çok istediğini belirtmişti. Şarkıcı daha önce de hamile kalmış ancak 2 aylıkken bebeğini kaybetmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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