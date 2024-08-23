Gökhan Çıra'nın hakkında soruşturma başlatılmıştı! Mahkeme kararını verdi

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın 2 yaşındaki kız çocuğuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada olay olmuştu. Paylaşım tepki çekince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık savcılığa başvurarak çocuğun yurda yerleştirilmesini talep etti. Mahkeme yaptığı incelemelerin sonucunda bakanlığın talebini reddetti.

Eski futbolcu Gökhan Çıra’nın 2 yaşındaki kız çocuğuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Olay olan paylaşımdan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, savcılığa başvurarak konu ile ilgili soruşturma başlatılması ve çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etti. Talep doğrultusunda soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Çıra'nın "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan ifadesi alınmasına karar verildi.

GÖKHAN ÇIRA AÇIKLAMA YAPTI

Instagram hesabından açıklama yapan Gökhan Çıra da "O benim kızım, dünyam, parçam, yaşama sevincim kızım. Biyolojik olarak babası olduğumu unutanlaradır bu yazım. Elbette beni çağıran resmi makamlara ifademi vermeye gideceğim, ama bilin ki kızımla fotoğraf çekerken sevgimden ha başımın üstüne koymuşum ha avcumun içinde sarmalamışım. Babalığın verdiği sevinç ve gururla toplumun değerlerine aykırı bir kusur işlemiş gibi göründüysem affola. Ama işlemedim" ifadelerini kullandı.

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Çıra'nın ifadesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kısa sürede sonuçlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç, Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nin inceleme sonunda bakanlığın talebini reddettiğini açıkladı.

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi. Mahkemenin kararında şu hususlar dikkate alındı:

"Gökhan Çıra'nın çocuğa bakım konusunda istekli ve hazır olduğu belirtildi. Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olduğu vurgulandı. Aynı hanede bulunan babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olduğu ifade edildi. Hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmadığı, istismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayetlerin bulunmadığı ve ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği belirtildi."