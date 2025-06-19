'Mehmet Tural' cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında kan donduran detayları tek tek anlatmıştı...

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Mehmet Tural’ı öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Kenan Yılmaz, program sırasında gözaltına alınmıştı. Yılmaz, cinayette kullandığı tabancayı saklaması için babası Dursun Yılmaz’a verdiğini söyleyince, babası da gözaltına alındı. Müge Anlı, bugün canlı yayında son gelişmeyi paylaştı. Yılmaz’ın, babasıyla birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Konya’nın Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi’nde oturan, düğünlerde ve çeşitli etkinliklerde kostüm giyerek temsili ‘Nasreddin Hoca’yı canlandıran 62 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan’da ortadan kayboldu. Tural’dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulunurken jandarma ekiplerince yapılan çalışmada herhangi bir ize rastlanmadı.

AİLESİ MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA BAŞVURDU

Tural’ın ailesi Müge Anlı’nın programına katılırken, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Tural’ın bulunması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerini görevlendirdi. Soruşturma devam ederken; Tural’ın, sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle yaklaşık 200 bin lira para ve 160 bin lira değerinde altın gönderdiği, ardından kendisini ’istihbaratçı’ olarak tanıtan Kenan Yılmaz’dan yardım istediği öğrenildi.

İstanbul’da yaşayan, Tural’ın kaybolduğu gün memleketi Akşehir’in Değirmenköy Mahallesi’nde olduğu ve Tural ile son görüşen kişi olduğu anlaşılan Kenan Yılmaz da programa katılarak günlerce Tural’ı öldürmediğini iddia etti. Kenan Yılmaz, geçtiğimiz gün canlı yayında suçunu itiraf ederek ekipler tarafından gözaltına alındı. Canlı yayında Konya polisi tarafından gözaltına alınarak, olay yerine getirilen Kenan Yılmaz, burada savcı ve polislere cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

"EŞİMLE İLGİLİ KÜFÜRLÜ KONUŞTU"

Yılmaz, şunları söyledi:

"Maktulle arabadan indik. Burada uçurumun kenarında durduk. 'Kadını niye getirmedin, niye böyle yaptın?' dedi ve tartıştık. Bana, 'ayıp ettin, terbiyesizlik yaptın' dedi. 'Tamam hocam, ayıp ettim' dedim. Eşimle ilgili küfürlü konuştu. Ben de sinirle belimdeki silahı çıkarttım. Tabanca 2015- 2016 yıllarında alınmış, kurusıkıdan bozma bir tabancaydı. Mermiyi namlunun ağzına verirken tabancayı gördü. Arkasını dönüp koşmak istedi. Ben 1 el ateş ettim. Ateş ettikten sonra buradan yuvarlandı. Ben ittirmedim, kendisi düştü. Cep telefonunun ışığıyla baktığımda, oradaki odun parçasına takıldı. Zikzak yaparak yavaş yavaş aşağı indim. Yanına indiğimde ölüydü, hareketsiz yatıyordu. Üstündeki çantayı çıkarıp, kenara koydum. Siyah bir ceketi vardı, üstünü örttüm. Taşlardan da alıp 4-5 tanesini üstüne kapattım. Sonra yukarı çıkıp arabama binip, çektim gittim."

BABASIYLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

Polis, Yılmaz'ın gösterdiği yerde mermi saplanmış bir kafatası ile geçen süreç içinde vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı üzerine durulan kemikleri incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürdü.

Kenan Yılmaz'ın suç aleti tabancayı da saklaması için babası Dursun Yılmaz'a verdiğini itiraf edince baba Yılmaz da gözaltına alındı. Kenan Yılmaz ile babası Dursun Yılmaz, dün adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yayınında olayla ilgili yaşanan yeni gelişmeler aktarıldı. Müge Anlı, Kenan Yılmaz ile babası Dursun Yılmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı.