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Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli&#039;de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pek çok yapımda rol alan oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat gecesi İstanbul Şişli'de beş farklı araca zarar verdiği iddiasıyla ceza davasıyla karşı karşıya kaldı. Bıyıklı ifadesinde, "Gece uyuyamıyordum. İlaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Güvenlik kameraları, tanık ifadeleri ve zarara uğrayan araç sahiplerinin şikâyetleriyle birlikte, olay yargıya taşındı.

Birçok yapımda rol alan oyuncu Ceren Bıyıklı, 25 Şubat 2024 gecesi İstanbul Şişli’de beş farklı noktada beş ayrı otomobile zarar verdiği iddiasıyla yargı önüne çıkıyor. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Bıyıklı hakkında ceza davası açıldı.

Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi - 1. Resim

Suçlamaları kabul eden Bıyıklı, ifadesinde şu savunmayı yaptı:

"Gece uyuyamıyordum, ilaç kullanıyordum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum, kimseye bilerek zarar vermedim. Oyunculuğun getirdiği stresle baş edemiyordum."

Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi - 2. Resim

Sanığın avukatı ise müvekkilinin ruhsal çöküntü yaşadığını, bu nedenle psikiyatrik tedavi gördüğünü belirterek hastane raporlarını dosyaya sundu. Oyuncunun cezai ehliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edildi.

Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi - 3. Resim

Mağdur araç sahipleri arasında Bülent Y., Gökçe Zeynep G., Mustafa Hakan P., Senan P. ve Yunus Emre B. yer alıyor. Mağdurlar, zararlarının 25.000 ila 35.000 TL arasında olduğunu ifade etti.

Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi - 4. Resim

"TAKSİTLE ÖDEMEYE HAZIRIM, YETER Kİ ANLAŞALIM"

Sabah’ın haberine göre, bazı müştekiler, zararlarının karşılanması hâlinde şikâyetlerinden vazgeçebileceklerini belirtti. Ceren Bıyıklı ise, “Taksitle ödemeye hazırım, yeter ki anlaşalım,” diyerek uzlaşma sinyali verdi.

Ünlü oyuncu Ceren Bıyıklı Şişli'de ortalığı birbirine kattı! Yaptıkları akıllara durgunluk verdi - 5. Resim

Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi amacıyla Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden sağlık raporu talep etti. Adli kontrol kararı devam eden Bıyıklı’nın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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