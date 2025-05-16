Ünlü yönetmen Ali Özgentürk'e veda! Cenazeye ünlüler akın etti: Kızının yaptığı herkesi ağlattı

Ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medyada duyurdu. İstanbul Atlas Sineması’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Özgentürk’ü sevenleri yalnız bırakmadı. Törene çok sayıda ünlü isim katılırken, kızı Simay Özgentürk babasının tabutuna çiçek bıraktı.

Türk sinemasının önemli yönetmen ve senaristlerinden Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, gazeteci kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından duyurdu. Sinema dünyasına 1979 yapımı Hazal filmiyle güçlü bir giriş yapan Özgentürk, Selvi Boylum Al Yazmalım, Balalayka ve Yengeç Oyunu gibi eserlere imza atmıştı.

Ali Özgentürk için bugün Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması’nda bir veda töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, oyuncu Nur Sürer konuşma yaptı.

Gözyaşlarına hâkim olamayan Sürer, "Toplumsal sinemanın kapısı kapandı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

2.sayfa'nın haberine göre, ünlü ismin, cenaze törenine Meltem Cumbul, Menderes Samancılar, Halil Ergün gibi pek çok tanınmış isim de katıldı. Özgentürk’ün kızı Simay Özgentürk, babasının tabutuna karanfiller bırakırken gözyaşlarına boğuldu.