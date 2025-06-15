Ünlü yönetmen Kenan Kavut'tan kötü haber geldi! 45 yaşında hayatını kaybetti

Yönetmen Kenan Kavut, 45 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

‘Kaçış’, ‘Kırık Midyeler’ ve ‘Hayal Çetesi’ gibi yapımlarla tanınan yönetmen Kenan Kavut, 45 yaşında hayatını kaybetti.

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Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Vakfın paylaşımında, “Yönetmen Kenan Kavut’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

KENAN KAVUT KİMDİR?

1980 yılında Bitlis’te doğan Kenan Kavut, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Genç yaşlarda sinema dünyasına adım atan Kavut, uzun metraj filmleri ve belgesel projeleriyle sinemaseverlerin takdirini kazandı. Hem yönetmenlik hem de senaristlik alanında üretken bir kariyere imza attı.

Kenan Kavut'un yönettiği yapımlar…

Kaçış (2016)

Kırık Midyeler (Broken Mussels) (2010)

Simetrik Çatışmalar (Symmetrical Crush) (2007)

Güvercin Taklası (Pigeon Tumble) (2007)

Hayal Çetesi