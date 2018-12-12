Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, devam eden ittifak görüşmeleri çerçevesinde CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Koray Aydın, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi’nden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aramızda olan bir takım pürüzlerle ilgili bir takım görüşme yaptık. Akşam da Genel Başkanımız gelip Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Biz bir ön görüşme yaptık, genel başkanlar zaten görüşecek. Saati belli değil" ifadelerini kullandı.