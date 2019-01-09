Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu  ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel  güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında ele alındı.