1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Stratejik İşbirliği  Anlaşmaları İmza Töreni'ne ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılan  Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı  Muhsin Dere ile TEI'nin Eskişehir Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete ilişkin TEI'den yapılan  açıklamaya göre, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'in bilgilendirme  toplantısının ardından Akar ve beraberindeki heyet, tesisi gezdi. Heyet, ANKA'ya  güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan  PD222 motorunun testlerini izledi.

Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini  gerçekleştiren Bakan Akar, çalışanları tebrik etti.

Bakan Akar ve beraberindekiler, TEI'nin ardından Eskişehir Valiliğine  de ziyaret gerçekleştirdi. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Akar,  Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile basına kapalı görüşme yaptı.