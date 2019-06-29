Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti. INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Modi'yi kabul etti
29.06.2019 - 09:09 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Kaynak: İHA
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633757 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/633757.aspx
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