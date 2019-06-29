Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
29.06.2019 - 10:19 | Son Güncelleme: 29.06.2019 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdoğan,BM Genel Sekreteri Guterres,görüşme,
633775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/633775.aspx
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