Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Rusya arasında Moskova’da yapılan İdlib görüşmelerine ilişkin Kalın, “Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik” diyerek şunları ekledi: “İdlib’de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. Bölgede, askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalardaki gibi cevabının en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. İdlib’in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askerî tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek. Askerî gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir.”

Sözcü İbrahim Kalın’ın diğer ifadeleri de şöyle:

∂ (Hafter güçlerinin Trablus Limanına roketli saldırısı): Bir taciz atışı oldu, isabetsiz bir atıştı. Derhal, misliyle karşılık verildi.

∂ (Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi): Milletin konuştuğu, kararını verdiği, iradesini sandıkta yansıttığı, sistemin değiştiği bir dönemde tekrar tekrar bu konuyu açmak, ‘bundan dolayı Türkiye iyi yönetilmiyor’ gibi birtakım söylemler geliştirmek ülkemizin siyasi, sosyolojik, toplumsal gerçekleriyle bağdaşmamakta.

∂ (Gezi davası kararları): O sürecin bir bütün olarak Türkiye’ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım.

∂ (Darbe söylemleri): Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir.