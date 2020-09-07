Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KORONAVİRÜS MÜCADELESİ

Bugün Kabinemizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemindeki 40. toplantısını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemin yol haritasını çıkartıyoruz. Gündemimizin ilk konusu korona virüs salgınıydı. Salgın ülkemizle birlikte dünyayı tehdidini sürdürüyor. Yer küredeki hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Ölü sayılarının bini geçtiği ülkeler var. Avrupa ülkelerinin bazıları salgının 2. dalgasıyla boğuşuyor. Ülkemiz aldığımız tedbirler sayesinde daha iyi noktada bulunuyor.

DENETLEMELER DAHA SIKI HALE GELECEK

Vaka ve ölümlerden derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara sıkı bir şekilde riayet etmesini diliyoruz. Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Günlük vaka, vefat yoğun bakım istatistikleri de her akşam yayınlanıyor. Koronavirüs henüz tam olarak çözülememiş, dolayısıyla etkin bir tedavisi bulunamamış bir hastalıktır. Her bireyin kendi tedbirini kendisi almasını zorunlu kılıyor. Hükümet olarak Mart ayından sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastanelerle teşhis imkanlarını genişletiyoruz. İçişleri Bakanlığımız yayınladığı genelgelerle salgın tedbirlerinin en iyi şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir.