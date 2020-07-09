Toplantı pandemi sebebiyle “webinar” olarak düzenlendi. 6 Temmuz 1925’de Diyarbakır Lice’de doğan Prof. Yaşargil, Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” olarak adlandırılıyor. Hayatını modern nöroşirurji biliminin gelişimine adayan Prof. Dr. Yaşargil, daha önceki yıllarda yayınlamış olduğu “Microneurosurgery” (Mikronöroşirurji) kitapları serisinin 7. cildini de pandemi sırasında tamamladı.
Yüzyılın cerrahı 95 yaşında
09.07.2020 - 03:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüzlerce bilim insanının yetişmesini sağlayan ve binlerce beyin ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil’in 95. yaş günü tüm dünyadan 10 binin üzerinde beyin ve sinir cerrahının katıldığı bilimsel bir toplantı ile kutlandı.
Etiketler : cerrah,Gazi Yaşargil,
716674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/716674.aspx
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