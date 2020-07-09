Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantı pandemi sebebiyle “webinar” olarak düzenlendi. 6 Temmuz 1925’de Diyarbakır Lice’de doğan Prof. Yaşargil, Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” olarak adlandırılıyor. Hayatını modern nöroşirurji biliminin gelişimine adayan Prof. Dr. Yaşargil, daha önceki yıllarda yayınlamış olduğu “Microneurosurgery” (Mikronöroşirurji) kitapları serisinin 7. cildini de pandemi sırasında tamamladı.