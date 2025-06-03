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Haberler > Sağlık > Diyabetin sırrını çözen çalışma! Etkili tedavi artık mümkün

Diyabetin sırrını çözen çalışma! Etkili tedavi artık mümkün

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Diyabetin sırrını çözen çalışma! Etkili tedavi artık mümkün
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi’nde Prof. Gökhan Hotamışlıgil’in laboratuvarında yürütülen yeni bir araştırma, karaciğer işlev bozukluğuna yol açan özgün bir mekanizmanın, obezlerde tip 2 diyabet ve diğer metabolik hastalıklara yol açabileceğini ortaya koydu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yeni keşif, tip 2 diyabet gibi metabolik hastalıkların daha güvenli ve etkili bir biçimde tedavisini mümkün kılacak yeni ilaçların üretilmesinde önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Diyabetin sırrını çözen çalışma! Etkili tedavi artık mümkün - 1. Resim

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, “Aşırı ROS üretiminin (reaktif oksijen türlerinin) obezite ve yaşa bağlı hastalıklarla ilişkili olduğu uzun süredir biliniyordu. Ancak bu üretimin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği net olarak bilinmiyordu. Bu eksik bilgiler, hedefe yönelik tedavi geliştirme çabalarını sınırlıyordu. Artık bu boşlukları doldurmaya başlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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