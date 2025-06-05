Plastik zehirlenmesi yaşıyoruz! 500 yıl toprakta erimiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Haziran 2025 03:20 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 03:21 - Güncelleme:

Türk Toraks Derneği Dünya Çevre Günü dolayısıyla, plastik atık tehlikesine dikkat çekti. Buna göre her yıl yaklaşık 353 milyon ton plastik atık üretilmeye devam ediliyor ve yaklaşık 11 milyon ton plastik atık su ekosistemlerine geçip tarımsal üretime karışarak toprakta birikiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Problemin görünmeyen yüzünün “plastik zehirlenmesi” olduğunu söyleyen Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Merve Erçelik Koncak, “Plastiklerin doğada parçalanıp dağılması 500 yıl sürebilir. Kimi plastiklerin toprakta sonsuza kadar varlığını koruyor” dedi. Görünmeyen sağlık tehlikesinin mikroplastikler olduğunu söyleyen Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sabri Serhan Olcay “Gerek yiyeceklerle, gerekse de solunum yolu ile alınan mikroskobik plastik parçacıkları dolaşım sistemimize karışarak tüm sistemler ve organlarda hastalık oluşturma potansiyeli taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe