Umut veren araştırma! Otizme yapay zekâ ile erken teşhis
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sağlık Haberleri / Anadolu Ajansı
Yapılan araştırmayla, yapay zekâ türü olan makine öğreniminin, 2 yaş altı çocuklarda otizm spektrum bozukluğu (ASD) tespitini yüzde 78,5 oranında doğru yaptığı belirlendi.
JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklara erken yaşta otizm tespitinde yapay zekâdan ne derecede faydalanılabileceği incelendi.
Araştırmacılar mevcut bilgiler kullanılarak yapay zekâ modeli yardımıyla “otizm ihtimali yüksek olan bireyleri daha erken tespit etmek ve böylece daha erken yardım almalarını sağlamanın mümkün olabileceğine” işaret ederek “Ancak standart teşhis metodu hâlâ klinik verilerin kullanılmasıdır” değerlendirmesini yaptı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Sağlık
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı