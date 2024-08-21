Umut veren araştırma! Otizme yapay zekâ ile erken teşhis

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Ağustos 2024 23:07 - Güncelleme: 21 Ağustos 2024 23:09 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri / Anadolu Ajansı

Yapılan araştırmayla, yapay zekâ türü olan makine öğreniminin, 2 yaş altı çocuklarda otizm spektrum bozukluğu (ASD) tespitini yüzde 78,5 oranında doğru yaptığı belirlendi.

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