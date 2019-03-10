Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da sezon başından bu yana kaliteli orta sıkıntısı yaşanıyor. Feghouli ile Onyekuru’nun bu alanda gelişim göstermemesi Nagatomo’nun da geçen sezonki performansının altında kalmasıyla Mariano orta konusunda âdeta tek başına savaş verdi. Özellikle Gomis gittikten sonra ortayla beslenen santrforlarla oynayan Cimbom birçok maçta hücum hattında kilitlendi. Takımda 1,0 ortalamayla maç başına en isabetli orta yapan isim Mariano olurken, Feghouli 0,6, Onyekuru 0,1’de kaldı.

Rakipler fark attı

Galatasaray’ın şampiyonluk için yarıştığı rakiplerden Başakşehir’in kanat oyuncusu Visca’nın ortalaması 1,5. Beşiktaş’ın süper yıldızı Quaresma’nın 2,7. Bu problemin farkında olan teknik direktör Fatih Terim, Diagne’nin gol suskunluğunun altında yatan gerçek sebebin kötü ortalar olduğunu düşünüyor. Feghouli ve Onyekuru’yu özel olarak hafta boyunca çalıştıran Terim, bu ikiliden daha çok sorumluluk almalarını ve maçın kilidini açacak oyuncular olmasını istedi.