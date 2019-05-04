Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de, yarın sabah IBF-WBC-WBA Orta sıklet dünya şampiyonluk maçında karşılaşacak olan Meksikalı Canelo ile Amerikalı rakibi Jacobs, dev mücadele öncesi çıktıkları tartıda kavgaya tutuştu. Tartı işlemleri biten iki şampiyon, önce kafa kafaya tutuştu ardından da itiş kakış sonrası kavgaya karıştı. Onlarca kişinin araya girmesi ile olaylar güçlükle büyümeden önlendi. Sağduyu sağlandıktan sonra boksörler bir süre sonra sakinleşti.

Kilo tartımları başarı ile gerçekleşen iki şampiyon boksör, ABD’nin Las Vegas kentinde bulunan T-Mobile Arena’da yarın sabaha karşı saat TSİ 05.00’te ringe çıkacak.