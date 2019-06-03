Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Son dört sezonda Şenol Güneş’le birlikte hücumcu kimliğiyle ağır basan Beşiktaş’ın başına Abdullah Avcı’nın geçmesi eleştirileri de beraberinde getirdi. Avcı’nın defansif anlayışa sahip olduğunu savunanlar; Şenol Güneş’le hücum futboluna alışan Beşiktaş için bu değişikliğin zararlı olacağı görüşünde. Bu görüşün en güçlü dayanağı ise Başakşehir’in geçen sezon ligi 49 gol atarak kapatması. Ancak bu rakam buzdağının sadece görünen kısmı... Abdullah Avcı’nın hücum futbolunu benimsediğini birçok istatiksel veri açık bir şekilde ortaya koyuyor. Geçen sezon şampiyon Galatasaray ve Beşiktaş ligde toplam 72 gol atarken Avcı’nın ekibi 49 golde kaldı ancak veriler bu tablonun savunma anlayışı sebebiyle değil, tamamen oyuncuların gol vuruşlarındaki beceri eksikliği yüzünden ortaya çıktığını koyuyor.

Burak büyük şansı

Başakşehir geçen sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray’dan daha çok kaleyi yoklayan ekipti (372-364). Sezon boyunca ligin topla en çok oynayan, rakip yarı alanda pas isabetinde en başarılı olan, rakip yarı alanda topu en çok kullanan takımı olan Başakşehir’in başındaki Abdullah Avcı, Beşiktaş için çok iyi bir tercih olduğunu da rakamlarla ortaya koydu. Başakşehir’de geçen sezon iş bitirici santrfor eksikliğinin sıkıntısını çeken 55 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’taki yeni sezonunda ise bu alanda ligin en iyi ismi olan Burak Yılmaz ve geleceğin en iyileri arasında gösterilen Güven Yalçın’a sahip olacak.

Sol kanada üç aday

Beşiktaş sol kanadını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarını hız veren yönetimin listesinde üç yıldız isim bulunuyor: Schürrle, Konoplyanka ve Ndongala... Premier Lig’de küme düşen Fulham’da forma giyen Schürrle geçen sezon İngiliz ekibinde 400 bin avro kiralama bedeliyle oynamıştı. Schalke’de bekleneni veremeyen Konoplyanka’yı da listesinde tutan siyah-beyazlılar iki oyuncu için kiralama teklifinde bulunacak. Schürrle ve Konoplyanka’dan olumsuz sonuç çıkarsa rota Genk’te forma giyen Dieumerci Ndongala’ya dönecek. Kongo asıllı oyuncunun bonservisi için yönetimin 2,5 milyon avroluk teklifte bulunabileceği öğrenildi.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Quaresma, Lens ve Medel için henüz bir teklif gelmemesi yönetimi düşündürüyor. Yeni transferlere kaynak oluşturmayı hedefleyen siyah-beyazlılar bu üç futbolcuya talip bekliyor. Öte yandan Medel’i geçen sezon isteyen West Ham’ın Şilili yıldızı listeden çıkardığı öğrenildi.

MENAJERİ AÇIKLADI

Sözleşmesi sona eren Adriano’nun yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş’a veda eden 34 yaşındaki oyuncunun menajeri Fabio Santanna, Brezilyalı oyuncunun iSao Paulo’ya gideceğini açıkladı. Santanna, “Birkaç gün içinde sözleşme imzalayabiliriz. Çok teklif vardı ama biz Sao Paulo’ya söz verdik” dedi.

Larin-Yasin takası

Abdullah Avcı’nın Yasin Öztekin transferine onay vermesi üzerine harekete geçildi. Siyah-beyazlı yönetimin 32 yaşındaki yıldız için Göztepe’ye Larin’in yanı sıra bir miktar para teklif edeceği öğrenildi. İzmir ekibinin ise Larin’le birlikte Orkan Çınar’ı da istediği gelen bilgiler arasında.