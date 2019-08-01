Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu ile her konuda anlaşıldığı belirtilirken, Monaco'nun tutumunun transferde belirleyici olduğu kaydedildi.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Radamel Falcao'nun yanına dev bir forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu Falcao'nun partneri olarak düşündüğü ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun bonservis bedelinin 3-4 milyon Euro olacağı dile getiriliyor. 2.01 boyundaki Onuachu, Danimarka'da 2018-19 sezonunda çıktığı 40 maçta 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.