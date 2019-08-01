Oyuncu ile her konuda anlaşıldığı belirtilirken, Monaco'nun tutumunun transferde belirleyici olduğu kaydedildi.
TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Radamel Falcao'nun yanına dev bir forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulübün Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu Falcao'nun partneri olarak düşündüğü ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun bonservis bedelinin 3-4 milyon Euro olacağı dile getiriliyor. 2.01 boyundaki Onuachu, Danimarka'da 2018-19 sezonunda çıktığı 40 maçta 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.