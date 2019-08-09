Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.





Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.