Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.
Neustaedter, 2016 yılında Alman ekibi Schalke 04'ten Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Neustadter'den veda mesajı
09.08.2019 - 19:45 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 19:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'den ayrılan Rus futbolcu Roman Neustadter, sarı-lacivertli taraftarlara bir mesajla veda etti.
Dinamo Moskova ile bir yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe ailesi çok teşekkürler. Her zaman kalbimde olacaksınız. Güle güle." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Roman Neustadter,veda mesajı,Fenerbahçe,
642925 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/642925.aspx
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Galatasaray
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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Kayserispor
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Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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16
Trabzonspor
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Antalyaspor
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Takım
O.
G.
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1
Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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4
Altay
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Altınordu
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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İstanbulspor
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