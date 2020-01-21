Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da onların fırtınası esiyor... Hem de öyle böyle bir fırtına değil. Hem gol yağdırıyorlar hem de puan kazandırıyorlar. Hüseyin Çimşir ile ligde ilk maçına çıkan ve Kasımpaşa’ya altı gol birden atan Karadeniz ekibi 18. hafta sonunda 35 puanla üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor 41 golle ligin en golcü takımı oldu. Geride kalan haftalarda ise öne çıkan iki isim vardı: Alexander Sörloth ile Anthony Nwakaeme. İkili toplam 22 gol atarken 35 puanın 28’ine katkı verdi. Ve bu oyuncuların gol attığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik geldi, takım hiç mağlubiyet görmedi.

Estetik goller!

Crystal Palace Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan Norveçli Sörloth, 18 haftanın tamamında süre aldı ve en fazla oynayan (bin 601 dakika) isim oldu. Attığı 15 golle gol krallığı yarışında zirvede olan Sörloth, 12 kulübün canını yaktı. Bonservisiyle alınan ve ücretinde de iyileştirme yapılan Nwakaeme ise yedi defa rakip fileleri havalandırdı. Nijeryalı oyuncunun gollerinin estetikliği ve kıvrak bilek hareketleri seyredenleri keyiflendirdi. Toplamda da bordo-mavililerin 41 golünün 34’ünde yabancıların imzası vardı.

HEARTS'A TRANSFER OLDU

Avdijaj İskoçya’da

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Denis Avdijaj, İskoçya ekibi Hearts'a transfer oldu. Bordo-mavili kulüp oyuncu için bir teşekkür mesajı yayınladı.

STURRIDGE’İN SON DURUMU

Malatya’ya yetişecek

∂ Tiran maçında ayağına darbe alarak sakatlanan Sturridge için kupada da riske girilmeyecek. Tam hazır olmadığı için takımla çalışmalara katılamayan İngiliz oyuncu, hafta sonu oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde kadroya alınacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR’DEN...

Sosa’ya özel tebrik

∂ Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen ve çıktığı iki maçı da kazanan Hüseyin Çimşir, dün idmanda kaptan Sosa ile özel görüşme gerçekleştirdi. Çimşir’in Kasımpaşa maçında harika bir gol atan oyuncusunu kutladığı öğrenildi.