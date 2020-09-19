Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Denizli seyahati öncesinde açıklamalarda bulundu. Transfere değinen Ağaoğlu, Sörloth'un satışından 12 milyon avro kazanacaklarını dile getirirken "Sörloth, Trabzonspor'un kiralık oyuncusuydu. Bonservisi Crystal Palace kulübündeydi. 15 gündür yoğun görüşmeler yapıldı. Türk futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzig Kulübü'ne transfer olacak" dedi.

Eleştirinin dozu kaçıyor

∂ Eleştirilerin dozunun bazen aştığını söyleyen Ağaoğlu "Giderken çok farklı eleştirilerde bulunmak bana kalırsa çok doğru bir bakış açısı değil. Netice itibarıyla Trabzonspor Kulübü'ne 375 bin avroya mal olmuş, bir sene sonra 11-12 milyon avro gibi gelir bırakarak, bir sonraki transferinden de pay bırakarak giden oyuncudan bahsediyoruz. Hem takımda oynarken görevini yaptı hem de giderken bize para kazandırdı" diye konuştu.

YİNE GELMEDİ

Newton hata istemiyor

∂ Ligin ilk maçında Beşiktaş'a evinde mağlup olan Trabzonspor, ikinci hafta Denizlispor'a misafir olacak. Oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör Eddie Newton "Savunmada daha dikkatli olun, yardımlaşın" tembihinde bulundu.

700 BİN AVRO VERİLECEK

Lewis Baker Trabzonspor'da

Trabzonspor, Chelsea'nin oyuncusu Lewis Baker'ı resmen renklerine kattı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada bu transfer için Chelsea'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceği, oyuncuya ise 700 bin avro verileceği belirtildi. Teknik direktör Eddie Newton, Premier Lig altyapısından yetişen 25 yaşındaki oyuncuyu çok istiyrdu.