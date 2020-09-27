Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu'nun koluna aldığı darbeyi paylaştı.