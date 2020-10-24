Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da forma giydiği dönemde Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 6 maçta, 3 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan Jose Sosa, bu sefer eski takımına rakip olacak. Kaptanlığını yaptığı Karadeniz ekibine karşı sarı-lacivertli formayla ilk sınavını verecek Arjantinli, “Şampiyonluk hedefliyoruz. Sezona iyi başladık ve galibiyet serisi yakaladık. Bunu devam ettirmek için mücadele edeceğiz. Trabzonspor’a saygı duyuyorum ama bu kazanmak için savaşmayacağım anlamına gelmiyor. Takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Bu benim karakterim” ifadesinde bulundu.

Daha önce de yaşadım

Karadeniz ekibinde güzel günler geçirdiğini dile getiren Jose Sosa, “Ancak benim için onlar artık rakip. Motivasyonumu bozacak bir durum yok, olamaz da. Artık Fenerbahçe’nin futbolcusuyum ve kulübümün başarısı için mücadele ediyorum” dedi. Kendisi için ekstra bir durum olmadığını dile getiren Arjantinli maestro, “Daha önce de eski takımlarıma karşı görev yaptım. Trabzon’da Beşiktaş’a karşı nasıl oynadıysam şimdi de aynı şey. Benim hedefim her zaman kazanmak. Saha içinde hiçbir şeyin kafamı karıştırmasına izin vermem” diye konuştu.

Pelkas: Her yerde oynarım

Son gün transferlerinden Dimitrios Pelkas, Erol Bulut’un elini güçlendirdi. Genç hocanın Malatya’dan bu yana istediği Yunan on numara kanatlarda ve forvet arkasında görev yapabiliyor. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Pelkas, “Benim için mevkii değil sahada olmak önemli. Oyun felsefem takım için savaşmak, verilen görevi en iyi şekilde yapmak” dedi.

GARRY’DEN YALANLAMA

Galatasaray’la görüşmedim

Fenerbahçe’yle kiralık sözleşmesini feshedip El İttihad’a geri dönen Garry Rodrigues, “Galatasaray’dan teklif aldım” iddiasını yalanladı. Afrikalı oyuncu, “Bu sözler bana ait değil. Röportaj talebini kibarca reddettiğim gazetecilerin hayal ürünü” dedi.

Gülmeyi hatırladılar

Kâbus gibi geçen iki sezonun ardından Samandıra’da yüzler gülmeye başladı. Kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve sezona iyi bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Trabzon maçının hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürürken oyuncuların neşeli hâlleri de dikkat çekiyor.

Aslar geri dönüyor

Fenerbahçe, Trabzon karşısına Göztepe’yi deviren kadrodan iki değişik isimle çıkacak. Tedavisi tamamlanan Gökhan, Nazım’dan, cezası biten Lemos da Serdar Aziz’den yerini geri alacak. Erol Bulut bunun dışında kazanan kadroda isim ya da pozisyon değişikliği yapmayacak.

ThIam oynayabilecek

Fenerbahçe’nin dün yaptığı antrenmana, omzundan sakatlığı bulunan Ferdi ile alerji geçiren Thiam katılmadı. Perotti, ilk bölümde takımla çalışırken sonrasında özel program uyguladı. Thiam’ın yarın oynamasına engel bir durum olmadığı belirtildi.

EN GÜZEL HEDİYE

Serdar Aziz farkı

30 yaşını geride bırakan Serdar Aziz, kutlama yerine iyilik hareketini tercih etti. Tecrübeli stoper, “Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum, iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek” dedi.