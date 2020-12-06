Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile de berabere kalan turuncu-lacivertlilerin galibiyet hasreti üç maça çıktı. İlk yarı biterken İrfan Can’ın asistinde Giuliano’nun golüyle soyunma odasına önde giren Okan Buruk’un talebeleri, 50’de Âdem Büyük’ün şutunda Ponck’a çarpıp kaleye giren golle 2 puanı bıraktı. Başakşehir, maç fazlası olmasına rağmen liderin 8 puan gerisine düştü.

