Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Hedef 15’te 15

Trabzon galibiyetiyle hayata dönen Fenerbahçe, deplasman performansını iç sahaya taşıma peşinde. Dış sahada, topladığı 32 puanla zirvede olan sarı lacivertliler, Kadıköy’deki kötü gidişe de Antalya maçında son vermek istiyor. Saracoğlu’ndaki 13 maçta 5 yenilgi ve bir beraberlikle 17 puan kaybeden, son iki karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Antalya’yı devirerek yeni bir seri başlamak istiyor.

Şampiyon olacağız

Artık hiçbir şekilde puan kaybına tahammülleri olmadığını belirten teknik direktör Erol Bulut, “Final haftalarına girdik. Kazanarak devam edip, mümkün olan en fazla puanı toplayarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz” dedi. Kalan 14 haftada 42 puana da talip olduklarını vurgulayan Bulut, “Sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Hedefe ulaşacağız” iddiasında bulundu.

JOSE SOSA:

Sinirliydik sakinleştik

Jose Sosa, şampiyonluğa inandıklarını söyledi. “Göztepe yenilgisinden sonra üzerimizde çok fazla sinir vardı, Trabzon galibiyetiyle sakinleştik” diyen tangocu, “Gerçekten zorlu bir lig ama savaşmaya devam edeceğiz ve umarım sezonu mutlu bitireceğiz” ifadesinde bulundu.

Szalai: Kendimi Lugano’ya benzetiyorum

Ara transferde F.Bahçe’ye katılan ve geldiği günden bu yana gösterdiği mücadeleyle taraftarların sevgisini kazanan 23 yaşındaki savunmacı Attila Szalai, "Mantalitesi, saha içinde koymuş olduğu aksiyon ve göstermiş olduğu performanstan dolayı ben de kendimi Lugano’ya benzetiyorum çünkü o da vazgeçmeyen bir oyuncuydu" diye konuştu.