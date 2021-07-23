Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray camiasında önceki gece PSV Eindhoven karşısında alınan 5-1'lik yenilgi sonrası büyük bir üzüntü ve şaşkınlık var. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında umutlarını büyük oranda yitiren sarı kırmızılılarda futbol da sorgulandı, yeni sezon öncesi takımın durumu da. Fatih Terim'in üçlü savunma anlayışı ters teperken rakip 36 defa ceza sahasında topla buluştu ve bunlardan beşini gole çevirdi. Arda ve Babel gibi oyuncuların formsuzluğu, ağır kalmaları eleştiri konusu olurken takım olarak da mücadele gücünden mahrum kalınması tepki çekti.

Şanssızlıklar zinciri

Saha içinde kötü oyuna Muslera'nın gününde olmaması ve diğer pas kayıpları da eklenirken saha dışında da ciddi problemlerle maça çıkıldı. Seçimlerin ertelenmesi transferleri de geciktirdi. Taylan Antalyalı ameliyat oldu, Mustafa ve Falcao sakatlık geçirdikleri için tam hazır değillerdi. Oğulcan’ın lisansı TFF’den çıkmadı, alternatifsiz sağ bek Yedlin ve orta saha eksiği varken Emre Akbaba Covid-19'a yakalandı. Hâl böyle olunca ve farklı yenilgi de gelince asla pes etmeyen bir kimliğe sahip Fatih Terim bile realist bakıp bu tablonun üç yıl içerisinde düzeleceğini işaret etti.

DESTEK YAĞDI

Hepimiz Muslera'yız

∂ PSV maçının ikinci dakikasında yaptığı kritik hata sonrasında kalesinde golü gören Fernando Muslera bitiş düdüğüyle birlikte âdeta yıkıldı. Soyunma odasında kaptanın hâlini gören arkadaşları, Uruguaylı file bekçisine destek verdi. Bu desteğe Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Burak Yılmaz gibi isimler de katıldı. Muslera destek için herkese teşekkür etti.

Aslan yerle yeksan Hollanda’daki maçta bireysel hatalar tur umutlarını bitirdi. Tanınmayacak derecede kötü oynayan sarı kırmızılıların ikramlarını Zahavi (3) ve Götze (2) geri çevirmedi. Emre Kılınç’ın golü teselli bile olamadı…