Türkiye Gazetesi

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda milli sporcular madalyaları toplamaya devam ediyor. Kadınlar 50 kilo finalinde milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz Fransız rakibi Julie Sabatie’yi 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken, 57 kilo finalinde Bedia Gün tüm rakiplerini olduğu gibi finalde de Tunuslu Siwar Bouseta’ya puan vermeden (5-0) öndeyken tuş ederek Akdeniz Oyunları'nda 2. kez altın madalya kazandı.

ZEYNEP VE BUSE'DEN GÜMÜŞ MADALYA

19. Akdeniz Oyunları’nda Zentep Yetgil 53 kilogram finalinde Avrupa Şampiyonu Dünya 3.'sü Yunan rakibi Maria Prevolaraki’ye (3-1) yenilince gümüş madalyada kaldı. 68 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, ise finalde Fransa'da Pauline Lecarpantier'e mağlup olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

Milli güreşçilerden art arda madalya haberi Milli güreşçiler; Feyzullah Aktürk, Samet Ak ve Fatih Erdin gümüş madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli madalyayı garantiledi Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı altın madalya kazandı Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nda ilk altın madalya Eray Şamdan'dan! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda karate erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Eray Şamdan, altın madalya kazanırken, U18 Milli Takımımız ise ilk maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Peş peşe gelen galibiyetlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu altın madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan ile kadınlar kumite 55 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Tuba Yakan’ı tebrik etti.