Türkiye Gazetesi

Sezona nokta transferlerle giren Beşiktaş, transfer yasağı bulunan ve kadrosuna hiç yeni futbolcu katamayan Kayserispor'u ağırlıyor. Takımın başına Çağdaş Atan'ı getiren Sarı-Kırmızılılar, Vodafone Park'ta sürpriz peşinde... Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş ise 40 bin seyircisi önünde 3 puana ulaşmak istiyor.

Beşiktaş - Kayserispor maçı saat 21.45'te başlayacak. Vodafone Park'ta mücadelenin hakemi Ümit Öztürk... Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR olarak Bülent Birincioğlu eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR 53. RANDEVU

İki ekip 53. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak. Geride kalan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 89 gol atarken Kayserispor ise 56 gol kaydetti.

İki ekip arasında İstanbul'da oynanan 26 Süper Lig maçında siyah beyazlıların açık ara üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş 21 kez kazanırken Kayserispor 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Beşiktaş bu maçlarda 60 gol atarken Kayserispor ise 20 gol atabildi.

Geçen sezon ligde oynanan 2 maçı da Beşiktaş kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da 4-2 kazanırken, Kayseri'de de 3-2 galip gelmişti.

Beşiktaş ilk düdükle saldıracak İngiltere’de forma giymiş yedi oyuncuyu kadrosunda bulunduran siyah beyazlılar, ilk yarım saatte Ada ekipleri gibi amansız baskı kuracak.

Beşiktaş'ta Welinton üzüntüsü! Kayserispor maçında Brezilyalı stoper de yok... Beşiktaş sezona kritik futbolcularından gelen sakatlık haberleriyle giriyor. Üst adalesinden sakatlanan Welinton, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı stoper böylece sezonun açılış maçı olan Kayserispor maçını kaçırmış oldu.

Çağdaş Atan: Hedefimiz, oynayacağı futbolla Kayserispor’u ligde benzersiz bir takım haline getirmek. Farkımızı oyunumuzla yapacağız Hikmet Karaman'la yollarını ayıran, Ömer Erdoğan'la da son anda anlaşmayı bozan Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'dan sonra takım bulamayan Çağdaş Atan'ı teknik direktörlüğe getirdi. İlk hocalık dönemi gayet başarılı geçiren Atan, Kayseri sınavı öncesi camiaya seslendi...