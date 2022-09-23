Türkiye Gazetesi

Londra’da düzenlenen Laver Cup’ta heyecan başlıyor. Tenisin efsanesi Roger Federer’in de son kez korta çıkacağı Laver Cup için geri sayım başladı. Kariyerine onlarca grand-slam şampiyonluğu sığdıran Roger Federer’i emekli olmadan önce kortta izlemek isteyenler Laver Cup hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Federer son maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

FEDERER SON MAÇINA ÇIKIYOR

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer son turnuvasına çıkıyor. Londra’da düzenlenecek turnuva için çok stresli olduğunu söyleyen Federer; “Nadal'ı, Djokovic'i, Murray'ı sahada son kez görmek, son kez antrenman yapmak çok duygusal olacak.” ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki İsviçreli efsane, 24 yıllık kariyerini Londra'daki kupa ile sonlandıracak.

Salon turnuvası olan Laver kupasında Avrupa takımı ile Dünya takımı mücadele edecek.

FEDERER SON MAÇI SAAT KAÇTA?

Federer son maçında kortta ezeli rakibi Nadal ile birlikte oynayacak. Roger Federer ve Rafael Nadal’ın ikilisinin rakibi Jack Sock ve Frances Tiafoe olacak. Karşılaşma saat 21:00’de başlayacak.

LAVER CUP HANGİ KANALDA?

Laver Cup’ın yayıncı kanalı ise Eurosport olacak. Eurosport kanalına sahip olan kişiler bu mücadeleyi canlı izleyebilecek.