Çalışan kazanır

Abdülkerim yedek kaldı, küsmedi, çalıştı ve geri dönüşünü takımını kurtaran golüyle süsledi.

Türkçemizin güzel atasözünde olduğu gibiydi aslında 90 dakika hem Galatasaray hem de kaptan Abdülkerim adına!

İlk yarıda isteyen, baskı kuran, pozisyonlar bulan ve karınca misali çalışkan olan taraf Galatasaray’dı!

Osimhen’siz Galatasaray, doğru bağlantı oyunları, pas istasyonları ile golü aradı.

Deniz Gül direğe takıldı, bir golü iptal edildi ve Leao ile en az iki net pozisyonda skoru bulamadı Galatasaray! Kaleci Serhat da iki net pozisyonda kalesinde devleşti.

Kısaca görüntü var ama ses yoktu.

Deniz çok etkiliydi

Özellikle Deniz Gül, ilk yarıda tüm istatistiklere damga vuran isim oldu. En çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten, en çok gol pozisyonuna giren isim oldu, kısaca çok çalıştı. İlk maçında gönüllerde bence tam not aldı.

Sallai’nin hatasında Kocaeli’nin tek pozisyonu da direkte patladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Galatasaray’dı! Tam oyun kaosa dönecekken spiker Ali Ferahbot’un maçı anlatırken dediği gibi ‘gemisini kurtaran kaptan’ Abdülkerim oldu!

Uzaktan çok sert vurdu ve Galatasaray kaptanı ‘oh’ çektirdi. Yedek kaldı, küsmedi, çalıştı ve yine dönüş maçını bu golüyle süsledi.

Daha farklı bitebilirdi

Sallai’nin frikiğiyle de ikinci kez direğe takılan Galatasaray’da Torreira zaman zaman 8 gibi oynadı, Leao’nun pili ilk yarı sonrası bitti, skor 1-0 olsa da baştan sona sarı kırmızılı takımın baskılı olduğu, üç dört farklı bitse şaşırmayacağımız bir maç oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi dönüşünde hata yapmadı, kazandı ve liderliğini sürdürdü!

Maçın adamı: Abdülkerim Bardakcı

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