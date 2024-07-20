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FIFA'dan tartışmalı karar! Filistin'in başvurusunu erteleyip, İsrail'e kapı açtılar

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Fifa, İsrail, Filistin, Haber

Spor Haberleri

Filistin'in uluslararası organizasyondan men edilmesini istediği İsrail Milli Futbol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacağı öğrenildi.

FIFA, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için Filistin'in yaptığı başvuruya ilişkin kararın en geç 31 Ağustos'a kadar alınacağını belirtti. 

İsrail Milli Futbol Takımı, kararın ertelenmesiyle beraber 26 Temmuz'da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılabilecek.

FIFA'dan tartışmalı karar! Filistin'in başvurusunu geri çevirip, İsrail'e kapı açtılar - 1. Resim

FIFA, FİLİSTİN'İN BAŞVURUSUNU ERTELEDİ

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Filistin Futbol Federasyonunun, İsrail Futbol Federasyonuna karşı yaptığı başvuruya ilişkin bağımsız bir hukuki değerlendirmenin 20 Temmuz 2024'e kadar FIFA Konseyine sunulması gerekiyordu. Her iki tarafın da kendi pozisyonlarını sunmaları için ek süre taleplerinin FIFA tarafından uygun şekilde karşılanmasının ardından bu sürecin gereken özen ve eksiksizlikle tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğuna karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Filistin Futbol Federasyonu, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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