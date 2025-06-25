Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Immobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşinde

Immobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Immobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşinde
Beşiktaş, Bologna, Beşiktaş Transferleri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ciro Immobile için devreye giren Bologna, siyah beyazlılarla pazarlık masasına oturduç

Bologna, İtalya’ya dönmek isteyen Ciro Immobile’yi kadrosuna katmak için Beşiktaş’la pazarlık halinde.

Siyah beyazlılarda forma giyen İtalyan yıldızın menajeri Alessandro Moggi, oyuncunun serbest bırakılmasını ve Beşiktaş’ın 4 milyon avro tazminat ödemesini talep ediyor.

Pazarlıkların şu an devam ettiği belirtilirken, Beşiktaş’ın bu talebe nasıl cevap vereceği merak konusu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladıSüper Lig'de Memphis Depay bombası! Yıldız isim gemileri yaktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yine mi sen! Fenerbahçe bir transferde daha Comolli ile karşılaştı - SporFenerbahçe'ye 'yine' Comolli engeliSüper Lig'de Memphis Depay bombası! Yıldız isim gemileri yaktı - SporSüper Lig'de Memphis Depay bombasıBeşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürpriz! Pazarlıklar başladı - SporBeşiktaş'ın golcü listesinde büyük sürprizMuslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik Ter Stegen - SporMuslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik...Galatasaray sol stoperini arıyor! Bir İspanyol bir de tanıdık isim önerisi - SporGalatasaray sol stoperini arıyorBrüksel’de tarihi an! Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık heykele giydirildi - SporGalatasaray'ın 5 yıldızlı forması tarihi heykele giydirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...