Immobile pazarlığı! İtalyan ekibi peşinde

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Ciro Immobile için devreye giren Bologna, siyah beyazlılarla pazarlık masasına oturduç

Bologna, İtalya’ya dönmek isteyen Ciro Immobile’yi kadrosuna katmak için Beşiktaş’la pazarlık halinde.

Siyah beyazlılarda forma giyen İtalyan yıldızın menajeri Alessandro Moggi, oyuncunun serbest bırakılmasını ve Beşiktaş’ın 4 milyon avro tazminat ödemesini talep ediyor.

Pazarlıkların şu an devam ettiği belirtilirken, Beşiktaş’ın bu talebe nasıl cevap vereceği merak konusu.