Kenan Yıldız imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları ve alacağı yıllık ücret

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın İtalya Serie A ekibi Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte sözleşmenin detayları ve Kenan'ın alacağı yıllık ücret...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile geleceğe yönelik önemli bir adım atıyor.

2022 yılında Bayern Münih'ten transfer edilen genç yetenek, kısa sürede gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. İtalyan ekibi, taraftarın kalbinde taht kuran milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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İŞTE YILLIK KAZANACAĞI ÜCRET

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre, Juventus yönetimi 20 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştı. Yeni sözleşmenin 2030 yılına kadar geçerli olacağı ifade edilirken, Kenan Yıldız'ın yıllık kazancının 4 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ve kulüp tarafından açıklanmasının birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.