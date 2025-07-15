Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kenan Yıldız imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları ve alacağı yıllık ücret

Kenan Yıldız imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları ve alacağı yıllık ücret

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan Yıldız imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları ve alacağı yıllık ücret
Kenan Yıldız, Juventus, Serie A, Transfer, Sözleşme, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın İtalya Serie A ekibi Juventus ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte sözleşmenin detayları ve Kenan'ın alacağı yıllık ücret...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile geleceğe yönelik önemli bir adım atıyor.

2022 yılında Bayern Münih'ten transfer edilen genç yetenek, kısa sürede gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. İtalyan ekibi, taraftarın kalbinde taht kuran milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

İŞTE YILLIK KAZANACAĞI ÜCRET

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre, Juventus yönetimi 20 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştı. Yeni sözleşmenin 2030 yılına kadar geçerli olacağı ifade edilirken, Kenan Yıldız'ın yıllık kazancının 4 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ve kulüp tarafından açıklanmasının birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'da hangi yollar kapalı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'tan Avrupa'yı karıştıracak hamle! Adalı'nın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı - SporBeşiktaş'tan Avrupa'yı karıştıracak hamleNapoli'den akılalmaz istek! Galatasaray, Osimhen transferini askıya aldı - SporNapoli'den şoke eden talep!Fenerbahçe geri çekildi! İspanyol ekibinin isteği planları altüst etti - SporFenerbahçe'den geri adım! İstenen rakam şaşkına çevirdiİki ismin biletini kesti! Jose Mourinho'dan yeni karar - Sporİki ismin biletini kesti! Jose Mourinho'dan yeni kararKızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklif - SporKızılyıldız istiyor! Dusan Tadic’e rekor teklifMonaco geliyor! Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için Fransız ekibi yolda  - SporMonaco Uğurcan Çakır için yolda
Sonraki Haber Yükleniyor...