Türkiye Gazetesi

CNBC’nin haberine göre, LinkedIn yeni bir açıklama ile platformda son zamanlardaki sahtekarlık artışını kabul etti ve bu dolandırıcılık türünde kullanıcılar kripto para birimine yatırım yapmaya yönlendiriliyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da konuya dahil olarak San Francisco ve Sacramento saha ofislerinden sorumlu özel ajanı Sean Ragan, ‘önemli bir tehdit’ olarak gösterdi.

Dolandırıcılar, genellikle profesyonel gibi davranıyor. Ardından kullanıcılar ile bağlantı kurarak kripto para birimlerine yatırım yapmaları için ikna yöntemine başlıyor. İlk olarak, hedefindeki kullanıcılara gerçek bir kripto yatırım platformuna gitmelerini söylüyorlar. Ancak birkaç ay içinde güvenlerini kazandıktan sonra, yatırımlarını dolandırıcıların kontrol ettiği bir siteye taşımalarını istiyor. Daha sonra para hesaptan çekiliyor.

LINKEDIN KULLANIMINA DİKKAT!

Haber kaynağının görüştüğü mağdurlar, LinkedIn'in bir iş ağı olması nedeniyle dolandırıcılara güvendiklerini söyledi. FBI özel ajanı Ragan ise, “FBI, bu özel yatırım dolandırıcılığında bir artış gördü” dedi.

Dün yayınlanan bir açıklamada LinkedIn, kullanıcılara şüpheli profilleri bildirmelerini önerdi. Şirketin güven, mahremiyet ve eşitlik direktörü Oscar Rodriguez, “Neyin sahte olup neyin sahte olmadığını belirlemeye çalışmak inanılmaz derecede zor” açıklamasını yaptı.

LinkedIn, kullanıcılara seslenerek, “Yalnızca tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerle bağlantı kurun” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca ‘şahsen tanımadığınız sizden para isteyen kişilere karşı dikkatli olun’ da diyor. Şirket, dolandırıcılık yöntemlerin çok çeşitli olduğunu vurgulayarak, “Bu, bir kredi, ödül veya kazancınızı çalmak için sizden para, kripto para birimi veya hediye kartları göndermenizi isteyen kişiler olabilir.” dedi.

Ayrıca, ‘gerçek olamayacak kadar iyi görünen veya herhangi bir şeyi önceden ödemenizi isteyen iş ilanları’ ve ‘platforma uygun olmayan romantik mesajlar veya hareketler’ de olası dolandırıcılık girişimlerinin işaretleri olarak gösterildi.

LinkedIn de modaya uydu: Clubhouse özelliği yolda Teknoloji devi Microsoft’a ait LinkedIn, yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Profesyonel iş ağı, Mart ayından bu yana Clubhouse tarzı canlı ses odalarını geliştiriyor. Son haberlere göre, platform bu özelliği Ocak ayı içerisinde kullanıma sunacak.

Facebook'tan sonra LinkedIn: 500 milyon kişinin verileri çalındı Profesyonellere yönelik kurulan sosyal medya platformu LinkedIn'den 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı. Geçen hafta da bir başka sosyal medya devi Facebook'tan veriler sızmıştı.