Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde gece boyunca fırtına da etkili olurken, kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İşe giden vatandaşlar ise fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
19.12.2018 - 09:16 | Son Güncelleme: 19.12.2018 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beylikdüzü,İstanbul,kar yağışı,
594165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594165.aspx
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