Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı 13 köyde sık sık elektrik kesintisi yaşandı. Erzincan İl Özel İdaresine bağlı 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 karla mücadele ekibi köy yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beraberindeki elektrik arıza ekipleri de ulaşabildikleri köylerde onarım çalışmalarını sürdürdü.
Kar yağışı köy yollarını kapattı
27.12.2018 - 11:14 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle Erzincan'daki 283 köye ulaşım sağlanamıyor.
Etiketler : Erzincan,
595425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595425.aspx
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