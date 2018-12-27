Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı 13 köyde sık sık elektrik kesintisi yaşandı. Erzincan İl Özel İdaresine bağlı 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 karla mücadele ekibi köy yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, beraberindeki elektrik arıza ekipleri de ulaşabildikleri köylerde onarım çalışmalarını sürdürdü.