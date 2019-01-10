Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 06.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Site Sokağı üzerinde bulunan 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı rüzgar nedeniyle tadilatta olan 6 katlı binanın çatısındaki taşlar uçtu. Yapım aşamasında olan çatıdan uçan taşlar, yan binanın çatısı ve yol üzerindeki bir iş yerinin önüne düştü. Taşlar yola düştüğü sırada kimsenin olmaması faciayı önlerken, büyük bir gürültüyle uyanan bina sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

‘Sabah yatağımızdan fırlayarak uyandık’

Yan binada oturan ve sabah büyük bir gürültü ile uyandıklarını dile getiren Ergin Bulut, “Yeni bir çıkma çatı yapılıyordu, rüzgar sebebiyle yeni örülen yutong duvar, yan binanın üzerine düşüyor. Oradan da yola doğru geliyor. Allah’tan bir can kaybı olmadı, o an kimse geçmedi. Büyük bir gürültü ile fırladık yataktan ne oldu diye. Bu yolda hem yaya hem trafik yoğunluğu var. Yetkililere bildirdik” diye konuştu.





Başka bir vatandaş ise, "Sabah saat 06.00 da öyle bir sesle komple yataktan uyandık. Çatının düştüğünü, şeylerin yıkıldığını anladım. Açtım camı yollara da yıkılmış. Yollarda da sabah 06.00 olduğu için hiçbir can kaybı olmadı. Ama bu geç saatlerde olsaydı, kesin bir can kaybı olurdu burada. Şuan bizim kendi binamızda da hasar var. Şuan belediyeyi aradık” şeklinde konuştu.