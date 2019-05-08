Kaza, Bahçeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Deveci'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Sezgin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Araçta bulunan Semra Deveci’nin kızı Bilge Deveci ile araç sürücüsü Kadir Sezgin, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
08.05.2019 - 12:13 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bahçeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Deveci'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Sezgin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Araçta bulunan Semra Deveci’nin kızı Bilge Deveci ile araç sürücüsü Kadir Sezgin, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sinop,otomobil,kaza,
622973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/622973.aspx
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