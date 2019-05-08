Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bahçeler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Deveci'nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Sezgin yönetimindeki otomobil çarpıştı. Araçta bulunan Semra Deveci’nin kızı Bilge Deveci ile araç sürücüsü Kadir Sezgin, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.